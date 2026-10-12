NASDAQ Composite Index-Titel PetMed Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine PetMed Express-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lukratives PetMed Express-Investment?

12.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PetMed Express-Aktien verlieren können.

Am 12.10.2023 wurde die PetMed Express-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 9,37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 106,724 PetMed Express-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 1,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 137,14 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 86,29 Prozent gleich.

Der PetMed Express-Wert an der Börse wurde auf 27,78 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net