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NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: Über diese Dividende können sich Pool-Anleger freuen

30.04.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Titel Pool-Aktie: Über diese Dividende können sich Pool-Anleger freuen | finanzen.net

Pool-Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Pool-Dividendenauszahlung aus.

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Aktien
Pool Corp.
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Pool am 29.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 4,95 USD für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,32 Prozent. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Pool beträgt 184,92 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 2,94 Prozent an.

Dividendenrendite im Fokus

Das Pool-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 209,61 USD aus dem NASDAQ-Handel. Für das Jahr 2025 weist die Pool-Aktie eine Dividendenrendite von 2,16 Prozent auf. Damit hat die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich zugenommen. Damals betrug sie noch 1,38 Prozent.

Pool-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Pool-Kurs via NASDAQ um 50,39 Prozent gesunken. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -48,87 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Pool-Aktienkurs.

Pool-Dividendenvorhersage

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Senkung der Dividende auf 4,04 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 1,93 Prozent bedeuten.

Kerndaten von Dividenden-Aktie Pool

Pool ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 7,969 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Pool weist aktuell ein KGV von 21,09 auf. 2025 setzte Pool 5,289 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 10,85 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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