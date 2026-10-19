NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Prosperity Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Am 19.10.2023 wurde die Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 52,60 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,011 Prosperity Bancshares-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.288,78 USD wert. Das entspricht einem Plus von 28,88 Prozent.
Der Börsenwert von Prosperity Bancshares belief sich zuletzt auf 8,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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