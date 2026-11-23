NASDAQ Composite Index-Titel Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Prosperity Bancshares-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren wurde das Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Prosperity Bancshares-Anteile bei 76,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,309 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 69,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,90 Prozent.
Jüngst verzeichnete Prosperity Bancshares eine Marktkapitalisierung von 8,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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