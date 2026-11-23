Prosperity Bancshares-Investition

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Prosperity Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren wurde das Prosperity Bancshares -Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Prosperity Bancshares-Anteile bei 76,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,309 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 69,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,90 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Prosperity Bancshares

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Prosperity Bancshares

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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