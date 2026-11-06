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Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Provident Financial von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Provident Financial eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Provident Financial Holdings Inc.
18.14 USD -0.05 USD -0.27 %
Charts | News | Analysen

Das Provident Financial-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Provident Financial-Anteile bei 15,30 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hat, hat nun 653,595 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11.888,89 USD, da sich der Wert einer Provident Financial-Aktie am 05.11.2026 auf 18,19 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,89 Prozent.

Der Börsenwert von Provident Financial belief sich zuletzt auf 112,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
20.03.19 Provident Financial Outperform Hovde Group
11.04.17 Provident Financial Market Perform Hovde Group
30.04.15 Provident Financial Neutral Compass Point
10.02.05 Update Provident Financial Holdings Inc.: Outperfo Friedman, Billings Ramsey & Co

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