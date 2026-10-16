NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 10 Jahren abgeworfen

Razvitie industry-Investition im Blick

16.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Razvitie industry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Razvitie industry-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse BUL gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Razvitie industry-Papier 0,95 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die Razvitie industry-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10.498,247 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Razvitie industry-Aktien wären am 15.10.2026 19.316,77 EUR wert, da der Schlussstand 1,84 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 93,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry bezifferte sich zuletzt auf 19,16 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net