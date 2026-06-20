NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 10 Jahren eingebracht

Razvitie industry-Investmentbeispiel

Bei einem frühen Razvitie industry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Razvitie industry-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse BUL gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 0,95 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.048,779 Razvitie industry-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 1,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.887,80 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +88,78 Prozent.

Zuletzt verbuchte Razvitie industry einen Börsenwert von 18,36 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net