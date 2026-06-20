NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Razvitie industry von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Razvitie industry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 10 Jahren wurde die Razvitie industry-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse BUL gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 0,95 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.048,779 Razvitie industry-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 25.06.2026 auf 1,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.887,80 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +88,78 Prozent.
Zuletzt verbuchte Razvitie industry einen Börsenwert von 18,36 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Razvitie industry
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Razvitie industry
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent