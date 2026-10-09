NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel hätte eine Investition in Razvitie industry von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Razvitie industry-Aktien verlieren können.
Razvitie industry-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,34 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 427,350 Razvitie industry-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.10.2026 gerechnet (1,84 EUR), wäre das Investment nun 786,32 EUR wert. Mit einer Performance von -21,37 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Razvitie industry belief sich zuletzt auf 19,16 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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