NASDAQ Composite Index-Titel Razvitie industry-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Razvitie industry von vor 5 Jahren verloren

Razvitie industry-Investition im Blick

06.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Razvitie industry-Aktien gewesen.

Razvitie industry-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse BUL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Razvitie industry-Anteile bei 2,36 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.237,288 Razvitie industry-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 1,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.881,36 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,19 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Razvitie industry eine Börsenbewertung in Höhe von 19,16 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net