NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Red Robin Gourmet Burgers-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie letztlich bei 6,53 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1.000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 153,139 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 8,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.349,16 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 34,92 Prozent gleich.
Red Robin Gourmet Burgers markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 166,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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