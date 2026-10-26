NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Red Robin Gourmet Burgers von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,38 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.355,014 Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 11.043,36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,15 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +10,43 Prozent.
Red Robin Gourmet Burgers wurde jüngst mit einem Börsenwert von 153,78 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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