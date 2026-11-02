NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 5 Jahren verloren

Hochrechnung

02.11.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Red Robin Gourmet Burgers -Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,02 USD. Bei einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,995 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 45,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,11 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,50 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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