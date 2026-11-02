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NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
8.04 EUR -0.04 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,02 USD. Bei einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,995 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 45,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,11 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,50 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Red Robin Gourmet Burgers eine Marktkapitalisierung von 172,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Red Robin Gourmet Burgers Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Red Robin Gourmet Burgers nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
07.08.19 Red Robin Gourmet Burgers Buy Maxim Group
14.06.19 Red Robin Gourmet Burgers Buy Maxim Group
16.05.19 Red Robin Gourmet Burgers Hold Maxim Group
05.04.19 Red Robin Gourmet Burgers Hold Maxim Group
27.02.19 Red Robin Gourmet Burgers Hold Maxim Group

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