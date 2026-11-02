NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,02 USD. Bei einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,995 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 45,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,11 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,50 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Red Robin Gourmet Burgers eine Marktkapitalisierung von 172,49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Red Robin Gourmet Burgers
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Red Robin Gourmet Burgers
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen