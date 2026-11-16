NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr verdient

Red Robin Gourmet Burgers-Investment im Blick

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien verdienen können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 16.11.2025 wurden Red Robin Gourmet Burgers -Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie 4,19 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investierten, hätten nun 2.386,635 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 21.026,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,81 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 110,26 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Red Robin Gourmet Burgers

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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