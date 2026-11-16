NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien verdienen können.
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Am 16.11.2025 wurden Red Robin Gourmet Burgers-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie 4,19 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie investierten, hätten nun 2.386,635 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 21.026,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,81 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 110,26 Prozent.
Der Marktwert von Red Robin Gourmet Burgers betrug jüngst 166,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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