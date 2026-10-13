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Lukrativer Repligen-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Repligen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Repligen Corp.
153.70 EUR -0.30 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen

Am 13.10.2023 wurde das Repligen-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Repligen-Anteile betrug an diesem Tag 152,74 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 USD in die Repligen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,547 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 172,51 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.129,44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,94 Prozent erhöht.

Alle Repligen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
28.08.19 Repligen Outperform First Analysis Securities
22.07.19 Repligen Buy H.C. Wainwright & Co.
26.09.18 Repligen Neutral H.C. Wainwright & Co.
02.10.17 Repligen Overweight First Analysis Securities
29.10.09 Repligen neues Kursziel Merriman Curhan Ford & Co

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