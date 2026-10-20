NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Repligen von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Repligen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 268,25 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Repligen-Aktie investiert hat, hat nun 37,279 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 176,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6.577,07 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -34,23 Prozent.
Der Börsenwert von Repligen belief sich jüngst auf 11,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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