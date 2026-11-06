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Resources Connection-Investition

NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Resources Connection gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Resources Connection Inc.
2.32 EUR -0.04 EUR -1.69 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Resources Connection-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,56 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 21,930 Resources Connection-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Resources Connection-Aktie auf 2,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57,68 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42,32 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Resources Connection zuletzt 93,45 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Resources Connection Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.10.16 Resources Connection Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
05.10.09 Resources Connection equal-weight Barclays Capital
10.01.07 Update Resources Connection Inc.: Sell Matrix Research
22.12.06 Update Resources Connection Inc.: Outperform Ryan, Beck & Co
22.12.06 Update Resources Connection Inc.: Outperform Bear Stearns

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