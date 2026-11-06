NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Resources Connection von vor einem Jahr eingebracht

Resources Connection-Investition

06.11.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Resources Connection gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Resources Connection-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,56 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 21,930 Resources Connection-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Resources Connection-Aktie auf 2,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57,68 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 42,32 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Resources Connection zuletzt 93,45 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net