NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Langfristige Anlage

30.10.26 16:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Resources Connection-Einstiegs gewesen.

Resources Connection-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Resources Connection-Anteile letztlich bei 14,61 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 684,463 Resources Connection-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1.943,87 USD wert. Mit einer Performance von -80,56 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Resources Connection war somit zuletzt am Markt 98,28 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net