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NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

01.05.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Resources Connection eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Resources Connection Inc.
3,54 EUR 0,10 EUR 2,91%
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Resources Connection-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Resources Connection-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,878 Resources Connection-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 4,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,16 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 70,84 Prozent gleich.

Resources Connection war somit zuletzt am Markt 140,72 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
10.10.2016Resources Connection NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.10.2009Resources Connection equal-weightBarclays Capital
10.01.2007Update Resources Connection Inc.: SellMatrix Research
22.12.2006Update Resources Connection Inc.: OutperformRyan, Beck & Co
22.12.2006Update Resources Connection Inc.: OutperformBear Stearns
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22.12.2006Update Resources Connection Inc.: OutperformRyan, Beck & Co
22.12.2006Update Resources Connection Inc.: OutperformBear Stearns
19.04.2006Update Resources Connection Inc.: OutperformPiper Jaffray
13.07.2005Update Resources Connection Inc.: OutperformRobert W. Baird
DatumRatingAnalyst
10.10.2016Resources Connection NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
05.10.2009Resources Connection equal-weightBarclays Capital
18.10.2006Update Resources Connection Inc.: NeutralBanc of America Sec.
11.10.2006Update Resources Connection Inc.: HoldMatrix Research
DatumRatingAnalyst
10.01.2007Update Resources Connection Inc.: SellMatrix Research

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