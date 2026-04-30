NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Performance im Blick

Vor Jahren in Resources Connection eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Resources Connection-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 14,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Resources Connection-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,878 Resources Connection-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 4,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,16 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 70,84 Prozent gleich.

Resources Connection war somit zuletzt am Markt 140,72 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net