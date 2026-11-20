NASDAQ Composite Index-Titel Resources Connection-Aktie: So viel Verlust hätte ein Resources Connection-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Resources Connection-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 5 Jahren wurde die Resources Connection-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 17,84 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 560,538 Resources Connection-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 2,45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.373,32 USD wert. Mit einer Performance von -86,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Resources Connection markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 88,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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