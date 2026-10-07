NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: Diese Dividendenperformance können Anleger von Richardson Electronics erwarten

Auszahlung an Anteilseigner

07.10.26 16:36 Uhr

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Richardson Electronics-Investoren.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Richardson Electronics am 06.10.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,24 USD beschlossen. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderung. Alles in allem zahlt Richardson Electronics 3,44 Mio. USD an Aktionäre. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 0,880 Prozent.

Richardson Electronics-Auszahlungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Richardson Electronics-Anteilsschein via NASDAQ bei einem Wert von 19,05 USD. Für das Jahr 2026 weist das Richardson Electronics-Papier eine Dividendenrendite von 1,41 Prozent auf. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 2,68 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum Richardson Electronics-Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Richardson Electronics via NASDAQ 93,60 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 107,93 Prozent besser entwickelt als der Richardson Electronics-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Richardson Electronics

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Richardson Electronics

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Richardson Electronics steht aktuell bei 274,370 Mio. USD. Das KGV von Richardson Electronics beläuft sich aktuell auf 38,64. Der Umsatz von Richardson Electronics betrug in 2026 228,560 Mio. USD. Das EPS belief sich derweil auf 0,44 USD.

Redaktion finanzen.net