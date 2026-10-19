NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Richardson Electronics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Richardson Electronics-Aktie Investoren gebracht.
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Vor 3 Jahren wurden Richardson Electronics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 10,79 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Richardson Electronics-Aktie investierten, hätten nun 9,268 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Richardson Electronics-Papiere wären am 16.10.2026 169,88 USD wert, da der Schlussstand 18,33 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 69,88 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Richardson Electronics belief sich jüngst auf 268,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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