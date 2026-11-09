NASDAQ Composite Index-Titel Richardson Electronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Richardson Electronics-Investment von vor einem Jahr verdient

Hochrechnung

09.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Richardson Electronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Richardson Electronics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,41 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,606 Richardson Electronics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,68 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 06.11.2026 auf 17,56 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 68,68 Prozent.

Zuletzt verbuchte Richardson Electronics einen Börsenwert von 258,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net