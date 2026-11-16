NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roivant Sciences-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Roivant Sciences-Investmentbeispiel

Vor Jahren Roivant Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Roivant Sciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Roivant Sciences-Aktie bei 20,29 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investierten, hätten nun 492,854 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 39,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19.482,50 USD wert. Mit einer Performance von +94,83 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Roivant Sciences einen Börsenwert von 28,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net