Roivant Sciences-Investment

Bei einem frühen Investment in Roivant Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roivant Sciences -Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Roivant Sciences-Anteile an diesem Tag bei 9,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11,111 Roivant Sciences-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 429,50 USD, da sich der Wert eines Roivant Sciences-Papiers am 20.11.2026 auf 38,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 329,50 Prozent vermehrt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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