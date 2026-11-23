NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Roivant Sciences-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roivant Sciences-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Roivant Sciences-Anteile an diesem Tag bei 9,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11,111 Roivant Sciences-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 429,50 USD, da sich der Wert eines Roivant Sciences-Papiers am 20.11.2026 auf 38,66 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 329,50 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Roivant Sciences betrug jüngst 27,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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