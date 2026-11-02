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NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Roivant Sciences-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roivant Sciences
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Die Roivant Sciences-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Roivant Sciences-Papier an diesem Tag bei 7,50 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Roivant Sciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,333 Roivant Sciences-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.10.2026 gerechnet (36,91 USD), wäre die Investition nun 492,13 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 392,13 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Roivant Sciences belief sich jüngst auf 26,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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