NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roivant Sciences von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Roivant Sciences-Investment gewesen.
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Am 19.10.2025 wurde die Roivant Sciences-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Roivant Sciences-Aktie bei 17,26 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Roivant Sciences-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,937 Roivant Sciences-Anteilen. Die gehaltenen Roivant Sciences-Papiere wären am 16.10.2026 1.942,64 USD wert, da der Schlussstand 33,53 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 94,26 Prozent vermehrt.
Roivant Sciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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