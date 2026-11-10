NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingebracht

Royal Gold-Anlage unter der Lupe

10.11.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie Investoren gebracht.

Am 10.11.2021 wurde die Royal Gold-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 103,94 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hat, hat nun 96,209 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 27.194,54 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 09.11.2026 auf 282,66 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 171,95 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Royal Gold belief sich zuletzt auf 22,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net