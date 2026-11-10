NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Royal Gold von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Royal Gold-Aktie Investoren gebracht.
Werte in diesem Artikel
Am 10.11.2021 wurde die Royal Gold-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 103,94 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Royal Gold-Aktie investiert hat, hat nun 96,209 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 27.194,54 USD, da sich der Wert einer Royal Gold-Aktie am 09.11.2026 auf 282,66 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 171,95 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Royal Gold belief sich zuletzt auf 22,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Royal Gold
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Royal Gold
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen