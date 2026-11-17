NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Royal Gold-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 10 Jahren wurde die Royal Gold-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Royal Gold-Papier an diesem Tag 68,16 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Royal Gold-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,467 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 248,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 364,63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 264,63 Prozent erhöht.
Insgesamt war Royal Gold zuletzt 21,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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