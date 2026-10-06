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NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Royal Gold-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Royal Gold Inc.
207.40 EUR -1.90 EUR -0.91 %
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Vor 3 Jahren wurden Royal Gold-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Royal Gold-Aktie bei 104,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Royal Gold-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,957 Royal Gold-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 233,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 223,49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 123,49 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Royal Gold betrug jüngst 19,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.07.19 Royal Gold Underweight Barclays Capital
19.06.19 Royal Gold Hold Canaccord Adams
01.04.19 Royal Gold Buy B. Riley FBR
29.03.19 Royal Gold Market Perform BMO Capital Markets
04.01.18 Royal Gold Buy Cantor Fitzgerald

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