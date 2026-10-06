NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Royal Gold-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurden Royal Gold-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Royal Gold-Aktie bei 104,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Royal Gold-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,957 Royal Gold-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 233,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 223,49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 123,49 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Royal Gold betrug jüngst 19,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Royal Gold
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Royal Gold
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen