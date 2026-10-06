NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor 3 Jahren abgeworfen

Langfristige Anlage

06.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Royal Gold-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurden Royal Gold -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Royal Gold-Aktie bei 104,54 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Royal Gold-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,957 Royal Gold-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 233,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 223,49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 123,49 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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