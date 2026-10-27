NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 27.10.2025 wurde das Royal Gold-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 177,59 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,563 Royal Gold-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,83 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Papiers am 26.10.2026 auf 234,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,83 Prozent vermehrt.
Der Royal Gold-Wert an der Börse wurde auf 19,81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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