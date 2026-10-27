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Royal Gold-Investment im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Royal Gold von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Royal Gold-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Royal Gold Inc.
206.80 EUR -1.70 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen

Am 27.10.2025 wurde das Royal Gold-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 177,59 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,563 Royal Gold-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,83 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Papiers am 26.10.2026 auf 234,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31,83 Prozent vermehrt.

Der Royal Gold-Wert an der Börse wurde auf 19,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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16.07.19 Royal Gold Underweight Barclays Capital
19.06.19 Royal Gold Hold Canaccord Adams
01.04.19 Royal Gold Buy B. Riley FBR
29.03.19 Royal Gold Market Perform BMO Capital Markets
04.01.18 Royal Gold Buy Cantor Fitzgerald

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