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NASDAQ Composite Index-Titel Royal Gold-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Royal Gold-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Royal Gold-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Royal Gold Inc.
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Heute vor 10 Jahren wurden Royal Gold-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 84,09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,892 Royal Gold-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.974,31 USD, da sich der Wert eines Royal Gold-Anteils am 21.09.2026 auf 250,11 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 197,43 Prozent erhöht.

Alle Royal Gold-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 21,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.07.19 Royal Gold Underweight Barclays Capital
19.06.19 Royal Gold Hold Canaccord Adams
01.04.19 Royal Gold Buy B. Riley FBR
29.03.19 Royal Gold Market Perform BMO Capital Markets
04.01.18 Royal Gold Buy Cantor Fitzgerald

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