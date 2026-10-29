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Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren S&T Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
51.13 USD 0.65 USD 1.29 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der S&T Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 30,65 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,263 S&T Bancorp-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 164,70 USD, da sich der Wert eines S&T Bancorp-Anteils am 28.10.2026 auf 50,48 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +64,70 Prozent.

Der S&T Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 1,78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
22.07.15 S&T Bancorp Sector Perform RBC Capital Markets
23.09.11 S&T Bancorp sector perform RBC Capital Markets
18.05.06 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Buy Sun Trust Robinson Humphrey
01.09.05 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Neutral Sun Trust Robinson Humphrey
22.04.05 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Neutral Ferris Baker Watts

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