NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren S&T Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der S&T Bancorp-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 30,65 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,263 S&T Bancorp-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 164,70 USD, da sich der Wert eines S&T Bancorp-Anteils am 28.10.2026 auf 50,48 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +64,70 Prozent.
Der S&T Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 1,78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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