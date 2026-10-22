NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in S&T Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Lukrativer S&T Bancorp-Einstieg?

22.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen S&T Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die S&T Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das S&T Bancorp-Papier an diesem Tag 31,50 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 317,460 S&T Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 15.511,11 USD, da sich der Wert eines S&T Bancorp-Anteils am 21.10.2026 auf 48,86 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 55,11 Prozent.

Der S&T Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 1,73 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net