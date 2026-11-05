NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem S&T Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in S&T Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 05.11.2025 wurde die S&T Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37,95 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das S&T Bancorp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,350 S&T Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 52,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.374,44 USD wert. Das entspricht einem Plus von 37,44 Prozent.
Jüngst verzeichnete S&T Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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