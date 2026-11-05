DAX 26.274 -0,6%ESt50 6.209 -0,9%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,05 -6,5%Nas 24.547 -4,6%Bitcoin 67.602 -5,7%Euro 1,1222 -0,1%Öl 97,0 +2,5%Gold 4.095 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
S&T Bancorp-Anlage

NASDAQ Composite Index-Titel S&T Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem S&T Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in S&T Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp)
52.89 USD 0.73 USD 1.40 %
Charts | News | Analysen

Am 05.11.2025 wurde die S&T Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37,95 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das S&T Bancorp-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,350 S&T Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 52,16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.374,44 USD wert. Das entspricht einem Plus von 37,44 Prozent.

Jüngst verzeichnete S&T Bancorp eine Marktkapitalisierung von 1,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle S&T Bancorp Aktie News

Werbung

S&T Bancorp Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für S&T Bancorp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.07.15 S&T Bancorp Sector Perform RBC Capital Markets
23.09.11 S&T Bancorp sector perform RBC Capital Markets
18.05.06 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Buy Sun Trust Robinson Humphrey
01.09.05 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Neutral Sun Trust Robinson Humphrey
22.04.05 Update S&T Bancorp Inc. (S & T Bancorp): Neutral Ferris Baker Watts

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.