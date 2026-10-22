NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Safety Insurance Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lukrative Safety Insurance Group-Anlage?

22.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Safety Insurance Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Safety Insurance Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Safety Insurance Group-Anteile bei 70,13 USD. Wer vor 1 Jahr 1.000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hat, hat nun 14,259 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 103,94 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.482,10 USD wert. Mit einer Performance von +48,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Safety Insurance Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net