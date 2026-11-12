NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Safety Insurance Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lohnende Safety Insurance Group-Investition?

12.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie gebracht.

Am 12.11.2016 wurden Safety Insurance Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Safety Insurance Group-Aktie bei 70,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,144 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.477,09 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Papiers am 11.11.2026 auf 104,43 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,71 Prozent angewachsen.

Der Safety Insurance Group-Wert an der Börse wurde auf 1,53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net