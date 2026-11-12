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Lohnende Safety Insurance Group-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Safety Insurance Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Safety Insurance Group Inc.
92.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Am 12.11.2016 wurden Safety Insurance Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Safety Insurance Group-Aktie bei 70,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,144 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.477,09 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Papiers am 11.11.2026 auf 104,43 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,71 Prozent angewachsen.

Der Safety Insurance Group-Wert an der Börse wurde auf 1,53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
04.05.16 Safety Insurance Group Neutral Compass Point
04.11.15 Safety Insurance Group Neutral Compass Point
06.05.15 Safety Insurance Group Neutral Compass Point
05.11.14 Safety Insurance Group Neutral Compass Point
02.05.05 Update Safety Insurance Group Inc.: Outperform Keefe Bruyette

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