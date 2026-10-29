NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Safety Insurance Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Safety Insurance Group-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 74,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 134,012 Safety Insurance Group-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13.930,58 USD, da sich der Wert eines Safety Insurance Group-Papiers am 28.10.2026 auf 103,95 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 39,31 Prozent.
Am Markt war Safety Insurance Group jüngst 1,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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