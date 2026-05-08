NASDAQ Composite Index-Titel Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Safety Insurance Group von vor 3 Jahren gekostet

Lukrative Safety Insurance Group-Investition?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Safety Insurance Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Safety Insurance Group-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 70,56 USD. Wer vor 3 Jahren 10.000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hat, hat nun 141,723 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9.878,12 USD, da sich der Wert einer Safety Insurance Group-Aktie am 13.05.2026 auf 69,70 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1,22 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net