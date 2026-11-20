Rentables ScanSource-Investment?

Vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem ScanSource-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,72 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 265,111 ScanSource-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 46,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.367,44 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ScanSource belief sich zuletzt auf 934,99 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net