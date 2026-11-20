NASDAQ Composite Index-Titel ScanSource-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ScanSource von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in ScanSource-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem ScanSource-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,72 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 265,111 ScanSource-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 46,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.367,44 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +23,67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ScanSource belief sich zuletzt auf 934,99 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ScanSource
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ScanSource
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen