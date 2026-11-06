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Shore Bancshares-Anlage

NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Shore Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Shore Bancshares Inc.
22.33 USD -0.07 USD -0.31 %
Charts | News | Analysen

Shore Bancshares-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 12,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,899 Shore Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2026 auf 22,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,94 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +76,94 Prozent.

Der Shore Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 767,04 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Shore Bancshares Analysen

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Datum Rating Analyst
12.03.15 Shore Bancshares Outperform Boenning & Scattergood
26.10.06 Update Shore Bancshares Inc.: Hold BB&T Capital Markets

Information

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