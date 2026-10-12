NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SIGA Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Frühes Investment

12.10.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SIGA Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das SIGA Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,48 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die SIGA Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,248 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des SIGA Technologies-Papiers auf 3,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59,85 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 40,15 Prozent gleich.

Der Börsenwert von SIGA Technologies belief sich jüngst auf 235,02 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net