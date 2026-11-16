NASDAQ Composite Index-Titel SIGA Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIGA Technologies von vor 5 Jahren angefallen
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SIGA Technologies-Aktie gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem SIGA Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs der SIGA Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 7,75 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.290,323 SIGA Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des SIGA Technologies-Papiers auf 2,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.535,48 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -64,65 Prozent.
Der SIGA Technologies-Wert an der Börse wurde auf 196,60 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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