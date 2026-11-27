Silgan-Anlage unter der Lupe

Investoren, die vor Jahren in Silgan-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.11.2025 wurde die Silgan-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 39,55 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Silgan-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,284 Silgan-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Silgan-Aktie auf 42,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.073,58 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,36 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Silgan belief sich jüngst auf 4,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net