NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Silgan von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Silgan eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Silgan-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38,26 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Silgan-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,614 Silgan-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 39,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,21 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,21 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Silgan belief sich jüngst auf 4,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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