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Rentable Silgan-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Silgan von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Silgan-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Silgan Holdings Inc.
33.00 EUR 1.40 EUR 4.43 %
Charts | News | Analysen

Die Silgan-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,61 USD. Bei einem Silgan-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,624 Silgan-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 37,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 922,68 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7,73 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Silgan belief sich jüngst auf 3,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
12.02.18 Silgan Overweight Barclays Capital
10.10.17 Silgan Sector Perform RBC Capital Markets
19.07.17 Silgan Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
27.01.17 Silgan Outperform BMO Capital Markets
22.01.16 Silgan Outperform BMO Capital Markets

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