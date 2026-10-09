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Hochrechnung

NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Silgan von vor 3 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Silgan-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Silgan Holdings Inc.
31.60 EUR 0.40 EUR 1.28 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das Silgan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Silgan-Papier bei 42,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,374 Silgan-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 35,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,00 Prozent.

Am Markt war Silgan jüngst 3,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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12.02.18 Silgan Overweight Barclays Capital
10.10.17 Silgan Sector Perform RBC Capital Markets
19.07.17 Silgan Neutral Robert W. Baird & Co. Incorporated
27.01.17 Silgan Outperform BMO Capital Markets
22.01.16 Silgan Outperform BMO Capital Markets

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