NASDAQ Composite Index-Titel Silgan-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Silgan von vor 3 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Silgan-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 3 Jahren wurde das Silgan-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Silgan-Papier bei 42,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,374 Silgan-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 35,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,00 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,00 Prozent.
Am Markt war Silgan jüngst 3,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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