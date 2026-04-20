NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So hoch ist die SKF Group (B, Fria)-Dividendenausschüttung

Dividendenentwicklung

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten SKF Group (B, Fria)-Anleger.

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria) am 21.04.2026 eine Dividende in Höhe von 7,75 SEK beschlossen. Die Dividende wurde somit gemäß der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst. Die Gesamtausschüttung von SKF Group (B, Fria) beziffert sich auf 3,53 Mrd. SEK. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 3,34 Prozent gestiegen.

Veränderung der SKF Group (B, Fria)-Dividendenrendite

Am 22.04.2026 wird das SKF Group (B, Fria)-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den SKF Group (B, Fria)-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Die Dividendenrendite für das Jahr 2025 beträgt 3,15 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 3,73 Prozent.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

In einem Zeitraum von 1 Jahr blieb der SKF Group (B, Fria)-Kurs im -Handel auf gleichem Niveau. Eine nahezu gleiche Performance wie der SKF Group (B, Fria)-Kurs weist auch die reale Rendite (Kurs + Dividende) auf.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel SKF Group (B, Fria)

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 7,66 SEK voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,19 Prozent steigen.

Hauptdaten der SKF Group (B, Fria)-Aktie

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens SKF Group (B, Fria) steht aktuell bei 112,914 Mrd. SEK. Dividenden-Aktie SKF Group (B, Fria) weist aktuell ein KGV von 28,50 auf. Im Jahr 2025 erzielte SKF Group (B, Fria) einen Umsatz von 91,583 Mrd.SEK sowie einen Gewinn je Aktie von 8,62 SEK.

Redaktion finanzen.net