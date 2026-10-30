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NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SS&C Technologies-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SS&C Technologies Holdings Inc
71.40 EUR 0.08 EUR 0.11 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit SS&C Technologies-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 79,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 125,834 SS&C Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 80,60 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10.142,19 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1,42 Prozent.

SS&C Technologies wurde am Markt mit 18,86 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.05.19 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
15.02.19 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
07.12.18 SS&C Technologies Strong Buy Needham & Company, LLC
10.09.18 SS&C Technologies Buy Deutsche Bank AG
07.09.18 SS&C Technologies Neutral D.A. Davidson & Co.

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