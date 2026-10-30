NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Rentable SS&C Technologies-Anlage?

30.10.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SS&C Technologies-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit SS&C Technologies-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 79,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 125,834 SS&C Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 80,60 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10.142,19 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1,42 Prozent.

SS&C Technologies wurde am Markt mit 18,86 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net