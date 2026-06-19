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Lukrative SS&C Technologies-Anlage?

NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

26.06.26 16:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SS&C Technologies-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SS&C Technologies Holdings Inc
54,24 EUR -3,88 EUR -6,68%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem SS&C Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das SS&C Technologies-Papier bei 81,27 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die SS&C Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 123,047 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (63,02 USD), wäre die Investition nun 7.754,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22,46 Prozent verringert.

Am Markt war SS&C Technologies jüngst 15,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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