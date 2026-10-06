NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie an diesem Tag bei 17,28 USD. Wer vor 10 Jahren 1.000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hat, hat nun 57,880 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.517,28 USD, da sich der Wert einer Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie am 05.10.2026 auf 164,43 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 851,73 Prozent angewachsen.
Strategy (ex MicroStrategy) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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